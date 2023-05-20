Barış Manço şarkıları Körfez'de hayat buldu

Körfez Belediyesi Gençlik ve Çocuk Korosu, 19 Mayıs dolayısıyla ‘Barış Manço Şarkıları' konseri düzenlendi. 40 öğrencinin oluşturduğu koro, performansıyla büyük alkış topladı.

Kocaeli'de Körfez Belediyesi Gençlik ve Çocuk Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘Barış Manço Şarkıları' konseri düzenlendi. Performansları ile büyüklerine taş çıkartan gençleri dinlemeye gelenler arasında; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Farklı okullardan 40 öğrencinin yer aldığı, Selçuk Eker ve Hülya Eker'in şefliğini üstlendiği koro, hem koro olarak hem de solo performansları ile izleyenlerden tam not aldı. Toplam 14 eserin seslendirildiği konserde; Barış Manço'ya ait unutulmaz eserler seslendirildi. Gençlik Marşı'na ise salondakiler ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti. Başkan Söğüt de program sonrasında koro şeflerine çiçek takdim etti.