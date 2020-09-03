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Barışın ezgileri İzmit sokaklarında yankılandı

İzmit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında barışın sesini, Vera Trio grubunun müzik dinletisi ile sokaklara taşıdı.


1 Eylül Dünya Barış Günü'nde müzik dinletisi etkinliği düzenleyen İzmit Belediyesi, Vera Trio'nun eşsiz performansıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesinden hareketle barışın müziğini sokaklara taşıdı. Belsa Belediye Meydanı'nda düzenlenen müzik dinletisi vatandaşlardan büyük ilgiyle gördü. Vera Trio, kemanlarının yaylarından çıkan ezgilerle İzmit'in sokaklarını doldurmaya devam edecek.

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