Barista olmak isteyen KO-MEK'e

Yeni eğitim öğretim dönemine 19 Eylül'de kapılarını açan KO-MEK, barista eğitimine yeni kursiyerler ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine 19 Eylül Pazartesi günü başladı. KO-MEK, yeni eğitim döneminde Kocaeli'nin 12 ilçesinde 43 kurs merkezinde hizmet verecek. Yeni dönemde özellikle istihdam alanında eğitim almak isteyenler için birçok farklı branşta eğitim vermeye hazırlanan KO-MEK istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. KO-MEK, yeni eğitim döneminde özellikle yenilediği teknolojik alt yapısıyla istihdam branşlarında kursiyerlerine en verimli eğitimi vermek için altyapısını güncelledi. Altyapısı uygun kurslarda barista eğitimine uygun teçhizatlarla donatıp son teknoloji araçlarla eğitimlerine devam eden KO-MEK, USTAM projesi ile Gebze kurs merkezinde ilk kursiyerlerine kapılarını açtı.

KO-MEK, Gebze kurs merkezinde USTAM Projesi öncülüğünde açılan barista eğitimi ile yiyecek içecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi barista ustalarını yetiştiriyor. Özellikle kendi işini açmak isteyen ya da bu alanda en iyisi olmak isteyenlerin tercihi olan barista eğitimi usta eller eşliğinde devam ediyor. Günümüzde bir kafede olması gereken bütün teçhizatı eğitim alanında bulunduran KO-MEK, kursiyerleri ile birlikte bol bol pratik yaparak eğitimleri gerçekleştiriyor.

"Ablamla birlikte geliyoruz"

KO-MEK'te olmaktan mutu olduğunu söyleyen kursiyer Eda Nur Şen, "Burada çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Severek yaptığımız için her şey kolay geliyor. Buraya ablamla birlikte geliyoruz. Yaptığım kahveleri büyük bir titizlikle süsleyerek en güzelini yapmaya çalışıyorum" dedi.