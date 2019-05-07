Bariyerlere çarpan cip takla attı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan cipin demir bariyerlere çarparak takla atması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D100 Karayolu Karamürsel istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan k. idaresindeki 41 GG 738 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan cip, takla attı. Kazada cip içerisinde bulunan sürücü Sinan K. ve eşi özge K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar Gölcük Necati Çelik Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Takla atan cip çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.