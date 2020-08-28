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Bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı üzeri Santral yokuşu olarak bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazanfer Bulvarı üzerine seyir halinde olan 41 AFR 608 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, motosiklette bulunan Ahmet Tuna Şahbazoğlu (31) ve Taceddin Gökbudak ağır yaralandı.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan motosiklet çekici ile otoparka çekilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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