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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol A. idaresindeki 41 ED 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kayarak demir bariyerlere çarptı. Kazada, kafası aracın ön camına çarpan otomobil sürücüsü Erol A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erol A. hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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