Bariyerlere çarpan tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerle saplandı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Gölcük ilçesi Donma Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 55 ALM 93 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle tırın delilen karterinden yola yağ döküldü. Kayganlaşan yolda ekipler önlem aldı. Tır saplandığı yerden 1 saate yakın uğraşların ardından kurtarılırken, trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı