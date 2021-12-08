Baş, boyun ve sırt ağrıları olanlar dikkat: Bu sebep tetikliyor olabilir

Dr. İlhan Ramoğlu, bazen cerrahi uygulamaların da dahil olduğu problemin kısa süreli basit tedavilerle de çözümlenebileceğini aktararak, konu hakkında bilgilendirdi.

Ağızda yanlış konumlanmış veya sıralanmış, doğru kapanışta bulunmayan alt ve üst diş problemleri baş, boyun ve sırt ağrıları ile ilişkili olabiliyor. Dişlerdeki çapraşıklıktan dolayı oluşabilecek sıkıntılar ve çözüm yolları hakkında Ortodontist Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, vatandaşları bilgilendirdi. Oluşabilecek problemin önüne geçebilmek adına çocukların 6 yaşında mutlaka bir ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini vurgulayan Ramoğlu, düzeltici bir tedavi ihtiyacı varsa bunun erken yaşlarda daha kısa zamanda çözümlenebileceğinin altını çizdi. Ramoğlu ayrıca, dişlerinde düzensizlik olan ve alt çene eklem bölgesi, çiğneme kasları, baş ile boyun bölgesinde ağrılar çeken hastaların mutlaka ortodontist tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

Alt ve üst dişlerin iyi bir şekilde kapanabilmesi için, dizilim ve birbirileri ile olan ilişkilerinin belirli kurallar dahilinde olması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, “Öncelikle, dişlerin dizili olduğu alt ve üst çenelerin birbirleriyle ve başın bütünüyle olan uyumlu olması önemlidir. Özellikle çiğneme ve ısırma gibi temel oral fonksiyonları yerine getirirken çenelerin ve dişlerin birbirleri ile uyum olmaması, çenelerin normalin dışında fonksiyon göstermesine, çevre kasların ve ligamentlerin daha fazla çalışıp yorulması sebebiyet verecektir. Çevre dokulardaki bu yorgunluk ağrının kaynağı olabilir” dedi.

"Bazen kısa süreli tedavilerle çözümlenebiliyor"

Oluşan problemin uzun vadede çene kemikleri, kaslar, temporomandibular eklem diye tabir edilen çene eklemi ve çevre dokularda zarara sebebiyet verebileceğini ifade eden Ramoğlu, problemlerin bazen cerrahi uygulamaların da dahil oluğu komplike ortodontik tedaviler ile bazen ise kısa süreli basit tedavilerle çözümlenebileceğini söyledi. Özellikle erken dönemlerde yapılacak basit koruyucu ve durdurucu tedavilerle ortodontik problemlerin gelişmesinin önlenebileceğinin dolayısıyla rutin diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiği vurgulayan Ortodontist Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, “6 yaşında mutlaka bir ortodonti uzmanı tarafından çocukların muayene edilmesi gerekiyor. Böylece ileride oluşabilecek birçok problem önceden tespit edilip, önlenebilir. İlerlemekte olan bir problem durdurulabilir, böyle bir durumda belki herhangi bir düzeltici tedavi ihtiyacı olmadan çocuğun büyüme ve gelişimiyle çözümlenebilir. Bazı özel durumlarda doğru tedavi zamanlaması ile çok başarılı sonuçlar elde ediliyor” diye konuştu.

"Mevcut eklem rahatsızlığının boyutunu arttırabilir"

Ortodontik tedavilerde şeffaf plakların, estetik kaygıları da ortadan kaldırdığını vurgulayan Dr. Ramoğlu, “Diş dizlimi ve kapanışıyla alakalı bu problemler diş sıkma ve diş gıcırdatması gibi parafonksiyonları da tetikleyerek mevcut olan eklem rahatsızlığının boyutunu arttırabilir. Bunula birlikte hastanın ağrı şikayetlerinde de artış gözlenecektir. Ancak erken yaşlarda tedavilerin yapılmamış olmasının artık ortodontik tedavinin yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Artık erişkin hastalar da özellikle estetik, gülüş tasarımı ve çapraşıklık gibi sebeplerle bize başvuruyorlar. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde erişkin hastalar için bir estetik problem olan metal braketlerin ve tellerin yerine çeşitli çözümlerin üretilmesinin önünü açmıştır. Özellikle şeffaf plaklar ile ortodontik tedaviler hastaların estetik kaygılarının ortadan kaldırılmasında önemli bir çözüm ortağımız olmuştur” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ramoğlu son olarak, alt çene eklem bölgesinde, çiğneme kaslarında ağrıları olan baş ve boyun bölgesindeki ağrıları süreklilik arz eden ve özellikle dişlerindeki düzensizlikler ile ortodonti ihtiyaçları için diş hekimleri tarafından bilgilendirilmiş hastaların, bir ortodontist tarafından muayene edilmesinin faydalı olabileceğini de söyledi.