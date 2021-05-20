Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan ile ilçenin başarılı sporcularını ziyaret etti. Sporcularla tek tek bir araya gelen Başkan Kocaman, Türk Bayrağı ve Kocaelispor forması hediye ettiği sporcularla her zaman gurur duyduklarını söyledi. Covid-19 tedbirlerine dikkat edilerek yapılan ziyarette Başkan Kocaman “Gençlerimizin başarılı olmaları için imkanlarımız dahilinde bütün desteği veriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak bizlerin asli görevidir. Şuanda Milli Takım kamplarında olan ziyaret edemediğimiz kardeşlerimize de gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Kocaman daha sonra Avrupa'nın en büyük doğa parkı Ormanya'yı ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelerek, ziyaretçilere Türk Bayrağı hediye etti.