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Başıboş köpekler 9 koyunu boğarak telef etti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir vatandaşa ait 9 koyun, farklı günlerde evinin önünde bulunan ağılda köpekler tarafından boğularak telef edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir vatandaşa ait 9 koyun, farklı günlerde evinin önünde bulunan ağılda köpekler tarafından boğularak telef edildi.


Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hikmet Muti isimli vatandaşın evinin önünde bulunan ağıla giren sokak köpekleri 7 koyunu boğarak telef etti. Yaşanan olayı gören vatandaş büyük üzüntü yaşarken, bugün sabah saatlerinde de 2 koyunu köpekler tarafından telef edildi. Yaşanan olay sonrasında Muti, telef olan 2 koyunu Kandıra Belediyesi binası önüne götürerek, yetkililere tepki gösterdi.


Koyunlar daha sonra dezenfekte edilerek gömüldü.

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