Başiskele Ahmet Yesevi Caddesi dört şeritli hale gelecek

Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı hafta sonlarında yoğun güzergahlardan biri olan Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin duble yol yapılması için üstyapı çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol güzergahında taş duvar imalatı ve dere ıslah çalışmalarına devam ediyor. 10 bin metreküp taş duvar imalatı yapılacak 2,5 kilometre uzunluktaki cadde, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere dört şeride çıkarılacak. 540 metre uzunluğunda betonarme açık kesit imalatının yanı sıra Kanlı Dere üzerinde ıslah çalışmaları yapılacak. 35 metre uzunlukta 3x3 menfez dere üzerine inşa edilecek. Dere ıslah çalışmaları kapsamında kazı, grobeton ve beton döküm çalışmaları yapılıyor. Dere ıslahında toplam 2 bin 100 metreküp beton kullanılacak. 2,5 kilometre uzunluktaki Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde yağmur suyu hattı imalatı, elektrik hatlarının yer altına alınması ve İSU tarafından da kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi çalışmaları yapılacak.

Kavşak düzenlemesi ve dere ıslahı

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi dört şeride çıkaracağı caddede 2 kavşak düzenlemesi, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmaları ile caddeyi baştan aşağı yenileyecek. Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi aydınlatmalarıyla, dere ıslahıyla, duble yoluyla prestijli bir cadde olacak.