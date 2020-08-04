İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele bayramda doldu taştı

Doğal güzellikleriyle bilinen Başiskele, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerle doldu.

Doğal güzellikleriyle bilinen Başiskele, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerle doldu.


Başiskele Belediyesi'nin doğa ve turizm projeleriyle ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı boyunca mevsim normallerinin üzerinde olması dolayısıyla vatandaşlar, nefes almak ve dinlenmek için tatillerini Başiskele'de geçirdiler. Çevre illerden ve ilçelerden Başiskele'ye akın eden vatandaşlar, mesire alanlarını ve yeşil alanları doldurdular.


Bayramın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan vatandaşlar Yuvacık Barajı Bölgesi'nin eşsiz doğal güzelliklerinde ailece piknik yaparak gönüllerince eğlendiler. Doğa ile iç içe bir ortamda yürüyüş, zipline gibi sporları da yapma imkanı bulan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.