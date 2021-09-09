Başiskele Belediye personeline afet farkındalık eğitimi

AFAD tarafından Başiskele Belediyesi personeline, olası bir deprem, yangın, sel, heyelan ve çığ gibi afetlerle ilgili 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzman ekiplerince Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda verilen eğitimde, olası afetler öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili sunum eşliğinde bilgiler verildi. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen eğitime belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. AFAD eğitmenleri Hüseyin Çakırca ve İsmail Aktaş tarafından verilen eğitimlerde deprem, yangın, sel, heyelan ve çığ gibi afetler öncesinde alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine dikkat çekildi.

Afet bilinci, afet ve acil toplanma alanları, arama kurtarma, ilk yardım gibi konuların da anlatıldığı eğitimde afet ve acil durum çantasının olası afet durumu öncesinde hazırlanmasının önemine değinildi. Eğitimin sonunda toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla AFAD Gönüllülük Sistemi ile ilgili bilgiler de verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı' ilan etmesinin ardından periyodik olarak gerçekleştirilen afet farkındalık eğitiminde, toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amaçlanıyor.