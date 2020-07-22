Başiskele Belediyesi dikenlik alanları temizliyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde tespitleri yapılan ve vatandaşların talepleriyle bölgelerde bulunan dikenlik alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek, dikenlik ve yabani otları ortadan kaldırıp görsel kirliliğe engel oluyor. Vatandaşların talepleri ve yapılan programlar çerçevesinde ekipler, son olarak Seymen Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Serdar Mahallesi'nde iş makineleri ile dikenlik ve yabani ot temizliği gerçekleştirdi.

Yapılan temizlik çalışmaları en çok bu bölgelere yakın olan konutlardaki aileleri sevindirirken, dikenlik ve yabani otların temizlenmesiyle özellikle çocuklar için her türlü tehlikenin önüne de geçilmiş oluyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir ilçe için temiz işleri aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesinin çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.