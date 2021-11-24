Başiskele Belediyesi 'kışın çocuklar üşümesin' diye yardım elini uzattı

Başiskele Belediyesi, Kışlık Kıyafet Yardımı' kampanyası dolayısıyla yardıma muhtaç ailelere yardım ediyor.

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Kültür Merkezi'nde faaliyetlerine devam eden Hayır Çarşısı ile ‘Kışlık Kıyafet Yardımı' kampanyasına devam ediyor. Kampanya kapsamında duyarlı vatandaşlar, ihtiyaç fazlası kışlık kıyafetlerini Hayır Çarşısı'na bağışlamaya devam ediyor. Mont, kazak, şapka, atkı, eldiven ve bot gibi kışlık giyecekler Hayır Çarşısı yetkilileri tarafından teslim alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısında sadece kıyafet yardımı değil aynı zamanda tekstili ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi her türlü eşyayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Başiskele'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen hizmette ihtiyaç sahipleri başvuruda bulunabiliyor.