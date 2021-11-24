İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başiskele Belediyesi 'kışın çocuklar üşümesin' diye yardım elini uzattı

Başiskele Belediyesi, Kışlık Kıyafet Yardımı’ kampanyası dolayısıyla yardıma muhtaç ailelere yardım ediyor.

Başiskele Belediyesi, Kışlık Kıyafet Yardımı' kampanyası dolayısıyla yardıma muhtaç ailelere yardım ediyor.


Başiskele Belediyesi, Yeniköy Kültür Merkezi'nde faaliyetlerine devam eden Hayır Çarşısı ile ‘Kışlık Kıyafet Yardımı' kampanyasına devam ediyor. Kampanya kapsamında duyarlı vatandaşlar, ihtiyaç fazlası kışlık kıyafetlerini Hayır Çarşısı'na bağışlamaya devam ediyor. Mont, kazak, şapka, atkı, eldiven ve bot gibi kışlık giyecekler Hayır Çarşısı yetkilileri tarafından teslim alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısında sadece kıyafet yardımı değil aynı zamanda tekstili ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi her türlü eşyayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Başiskele'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen hizmette ihtiyaç sahipleri başvuruda bulunabiliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.