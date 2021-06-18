İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele Belediyesi personeli kovid-19 aşısı oldu^

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Başiskele Belediyesi personeli aşı oldu.


Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusuna açılması üzerine Başiskele Belediyesi personelleri de aşı vurulmaya başladı. Başiskele İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, belediye hizmet binasında gönüllü olarak Kovid-19 aşısı vurulmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdiler. Belediyenin aşı talebi üzerine 42 personel yerinde aşı uygulaması ile aşılandılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.