Başiskele Belediyesi personeline eğitim

Başiskele Belediyesi, semt konakları ve sosyal yardım çalışanları gibi aileye dokunan alandaki personellere eğitim semineri düzenlendi. Eğitime Başiskele Belediyesi çalışanlarının yanı sıra Başiskele Kaymakamlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf Birimi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden de ilgili personeller de katıldı.

Ünlü Şair ve Yazar Senai Demirci tarafından verilen eğitimler verimli geçti. Eğitimde, insan psikolojisi ve ruhsal parçalar, toplumsal yapıyı oluşturan bireylerin psikolojileri ve temel kuramlar üzerinde duran Dr. Senai Demirci, katılımcılar ile yaşanılan vakalar üzerinden karşılıklı istişare gerçekleştirdi. Yaşanan vakaların nasıl kontrol edilmesi gerektiği, kriz yönetimi gibi konular hakkında da katılımcılara bilgiler aktarıldı.