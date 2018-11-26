Başiskele Belediyesi personellerine eğitim vermeye devam ediyor

Başiskele Belediyesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 yıldız belgelerine sahipken şimdi de ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası için çalışmalarına başladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından İzmit fuar içi Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi'nde yapılan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimine Başiskele Belediyesi ilgili birim müdürleri ve personeller katıldı.

Vatandaşların taleplerine kısa süre içerisinde kaliteli ve etkin bir şekilde cevap vermek adına kurum içi eğitimlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, uzman ekipler tarafından verilen eğitimler ile personelinin her açıdan gelişimini destekliyor. Belediye çalışanlarına süreç yönetim bilgi sistemleri, etkili iletişim ve beden dili, kalite yönetim sistemi temel eğitimi, stres ve stresle mücadele gibi eğitimler verildi.