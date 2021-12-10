Başiskele Belediyesi 'Sıfır Atık Tema Parkı' açılışına gün sayıyor

Başiskele Belediyesi sıfır atık, geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında Yeşilkent Mahallesi'nde kurulan Sıfır Atık Tema Parkı'nda çalışmalarına devam ediyor. Sıfır Atık Tema Parkı'nda plastik, ahşap, lastik, metal, cam, seramik gibi geri dönüşebilen malzemelerden yapılan eserler yer alıyor. Fabrika ve firma atıklarının yoğun olarak kullanıldığı parkta bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü parkta, hurda traktörden eski at arabalarına kadar birçok kullanılmayan araçlar parktaki yerini aldı. Metal atıklarından da ‘Geri Dönüşüm Anıtı' yapıldı. Kuruyan ağaç kütüklerinden kartal ve baykuş figürleri, otomobil lastiklerinden salıncak, elektronik atıklardan aydınlatma direği, hurda traktörden kaydırak gibi daha birçok geri dönüşüm malzemelerinden sanatsal ürünler yapıldı. Fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü ve Kocaeli'de bir ilk olacak olan Sıfır Atık Tema Parkı, önümüzdeki haftalarda açılarak ziyaretçilerini ağırlayacak.