Başiskele Belediyesi yılda yaklaşık 1 milyon TL tasarruf sağlayacak

Başiskele Belediyesi, Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi ile kendi elektriğini kendi üreterek yılda yaklaşık 1 milyon TL'lik tasarruf sağlayacak.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki hizmet binalarının çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmeye başlandı. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, Ovacık Mahallesi'nde yer alan Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki hizmet binalarının çatılarına yerleştirilecek güneş panelleriyle elektik enerjisine dönüştürülecek. Kendi elektrik ihtiyacını GES Projesi ile üretecek olan Başiskele Belediyesi, yılda 200.000 kwh elektrik üreterek yılda yaklaşık 1 milyon TL'lik ciddi bir tasarruf sağlayacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin ilk Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi'nin kurulduğu Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu. Özlü, "Bu bizim ilk GES projemiz. Bunu devam ettireceğiz. Şu anda başvurusunu yaptığımız belediye hizmet binamız sırada geliyor. Bu bizim için ilk deneyimleme olacak. Burada yıllık 200.000 kwh elektrik, yani yaklaşık 1 milyon TL'lik elektrik üretmiş olacağız. Bu anlamda ciddi bir enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Şöyle daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse aylık 120 ila 150 hanenin elektrik tüketimi kadar elektriği biz sadece bu Fen İşleri Müdürlüğü binamızın üzerine kurduğumuz GES'den elde etmiş olacağız" dedi.

"Burada yıllık yaklaşık 1 milyon TL'lik elektrik üretimi sağlayacağız"

Başiskele'de güneş enerji sistemlerinin sayılarının ileriki zamanlarda artarak devam edeceğini vurgulayan Yasin Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda burada yaptığımız GES Projesi, 2 milyon 500 bin TL'lik bir yatırım ama hesaplamalarımıza göre 2 ila 3 yıl arasında bu yatırımı geri kazanmış olacağız. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde belediye birimlerimizin elektrik tüketiminden dolayı yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'lik ödeme yaptık. Burada yıllık yaklaşık 1 milyon TL'lik elektrik üretimi sağlayacağız. Bir de belediye hizmet binamızda aynı kapasitede GES kurulacak. Bir yıl sonunda tükettiğimiz kadar elektriği üreten bir belediye haline geleceğiz. Bunun da belediyemize çok büyük tasarrufu olacak. Bu projeyle üretilen enerjinin fazlasını da ulusal şebekeye vererek oradaki diğer tüketimlerimize karşılık verecek. Bu bakımdan yılda 3-4 milyon tasarruf yapacağız ki, enerjinin artan maliyetleri ve eğilimlerine baktığımız zaman ciddi bir tasarrufun ilerleyen yıllarda da ortaya çıkacağını öngörüyoruz"