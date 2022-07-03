Başiskele Belediyesi'nde bayram ikramiyesi yükseltildi

Başiskele Belediyesi’nde belediye personeline verilen bayram ikramiyesi yaklaşık yüzde 115 artırılarak bin 469 TL’ye yükseltildi.
Başiskele Belediyesi'nde belediye personeline verilen bayram ikramiyesi yaklaşık yüzde 115 artırılarak bin 469 TL'ye yükseltildi.
Kurban Bayramı ikramiye tutarının enflasyon değerleri karşısında yeniden güncellenmesi konusunda Hizmet-İş Sendikası yetkilileriyle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, görüşmeler sonucunda belirlenen bayram ikramiye tutarındaki artışı açıkladı. Başkan Özlü, Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan 685,40 TL bayram ikramiye tutarının yaklaşık yüzde 115 arttırılarak 1.469,76 TL olarak yapılacağını duyurdu.