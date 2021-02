Başiskele Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 505 TL oldu

Başiskele Belediyesi'nde yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi ücreti 4 bin 505 TL oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle sahada çalışan evli ve bir çocuklu personelin giydirilmiş maaşı 4 bin 505 TL oldu. 454 işçiyi ilgilendiren yeni düzenleme ile birlikte, en düşük günlük yevmiyenin 98 TL'den 135 TL'ye çıkartıldığı sözleşmede işçilerin bayram ikramiyeleri de 75 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. İşçilerin bayramlarını ve yıllık izinlerini daha rahat ve huzurlu geçirebilmeleri için Ramazan Bayramı'nda 500 TL, Kurban Bayramı'nda 500 TL ve yıllık izinlerinde de 500 TL olmak üzere bu yıl toplamda bin 500 TL ikramiye işçilerin hesaplarına yatırılacak.

Yapılan sözleşmenin emekçilerin alın terinin karşılığı olduğunu belirten Başkan Özlü, “Göreve geldiğimizden bu yana ısrarla üzerinde durduğumuz mali disiplin çerçevesinde tüm sahada alın teri döken işçilerimizden, masa başında görev alan personellerimize kadar denge sağlayacak bir sözleşme düzenledik. Günümüz koşullarında tüm imkanlarımızı zorlayıp, kentimize güzel işlerle değer katan, Başiskele'yi omuzlayan emekçi kardeşlerimin alın terinin karşılığı olan örnek bir sözleşmeye imza atıyoruz” dedi.

Başiskele'ye değer katan, kentin her metrekaresine gönülden hizmet eden işçilerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Özlü, “Kentimize güzel işler katacağımız ekip arkadaşlarımızı önemsiyor ve onlar için en güzelini en iyisini yapmaya gayret gösterdiğimiz sözleşmemizin hayırlı ve Bereketli olmasını diliyorum. Kentimizin her metrekaresine gönülden hizmet götüren sahada alın teri döken evli ve çocuklu işçi kardeşimizin giydirilmiş haliyle 4 bin 505 TL olacağı maaşları kentimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Mesai arkadaşlarının yüzünü güldürmenin büyük bir mutluluğu içinde olduklarını vurgulayan Başkan Özlü, “Bu güzel kentimize hep güzel işler oluyor diyoruz, güzel işler yapıyoruz. Bu güzelliğin hakkını da sizlerin yüzünü güldürerek gönlünüzü hoş ederek almanın büyük mutluluğu içindeyiz. İmzalamış olduğumuz Toplu İş Sözleşmemiz ilçemize ve tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü konuşmasının sonunda sürece katkı sağlayan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'a, tüm sendika temsilcilerine ve fedakârca alın teri döken tüm personellerine teşekkür etti.