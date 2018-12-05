Başiskele Belediyesi'nden eğitime anaokulu desteği

Başiskele Belediyesi tarafından Yaylacık Mahallesi'nde yaptırılan Hacı Mustafa Özsoy Anaokulu'nun açılışını Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, okul idarecileri, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler ile birlikte yaptı.

İlçede bulunan okulları sık sık ziyaret eden Başkan Ayaz, eğitimcilerle ve okul aile birliği üyeleriyle yaptığı istişare toplantıları doğrultusunda okulların ihtiyaçlarını karşılıyor. Hizmete açılan anaokulunun ilçeye, vatana ve millete hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Ağaç yaş iken eğrilir. Milli ve manevi değerleri yüksek bireyler küçük yaşlarda yetiştirilir. Bunun bilinciyle bizlere ve özellikle öğretmenlerimize büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor.” dedi.

Başkan Hüseyin Ayaz, açılış kurdelesini minik öğrenciler ile beraber kesti. Daha sonra hizmete açılan anaokulunu gezdi.120 metrekare kullanım alanı ve onu çevreleyen bahçeden oluşan Hacı Mustafa Özsoy Anaokulu'nda sabahçı ve öğlenci olmak üzere toplamda 74 öğrenci eğitim alıyor. 2 sınıf, 1 oyun odası bulanan anaokulu 3-5 yaş arası çocuklara hizmet veriyor. Anaokulunda 2 öğretmen görev alıyor.