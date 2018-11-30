Başiskele Belediyesinden personeline eğitim

Başiskele Belediyesi tarafından personellerine, ''Kurum Kültürü ve Takım Ruhu''eğitimi verildi.

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik, “Kurum Kültürü ve Takım Ruhu” konulu eğitim programı düzenlendi. Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitime, 250 belediye personeli katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bayram Baş tarafından katılımcılara kurum kültürünün önemi, aidiyet duygusu, kurumsallaşma, kurum bilinci, kurum içi organizasyon ve koordinasyon, ekip ve takım olma bilinci, takım liderinin rolü, takım üyelerini tutumu, motivasyon, etkili bir ekip olmanın gerekleri ve ekip olarak bütün bireylerin birbirlerini desteklemeleri konusunda detaylı bilgi verdi.

Ekibi oluşturan bireylerin kendilerine olan güvene bağlı olduğunu belirten Bayram Baş, “Başarıya giden yoldaki en önemli faktörlerden biri de ekip olabilmek, birlikte uyum içinde çalışmaktan geçmektedir. Güçlerin, çabaların ve yeteneklerin uyum içinde birleştirilmesi için ekip çalışması gerekir. Ekip çalışmasında başarılar birlikte kutlanır, başarısızlıktan birlikte ders çıkarılır” dedi.