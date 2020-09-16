Başiskele Belediyesi'nden temizlik personellerine eğitim

Başiskele Belediyesi personellerini eğitimlerle geliştirmeye ve bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine çöp ve atık maddelerin tehlikeli yönleri anlatılarak bilgilendirme yapıldı. Yeniköy Ahmet Özel Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen hizmet içi eğitim hayat boyu öğrenme programı kapsamında Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile uzman eğitmenler tarafından eğitim verildi.

Çevre Mühendisi Ahu Uğurlu Galip ve İş Güvenliği Uzmanı Ayşe Saral tarafından verilen eğitime yaklaşık 50 personel katılım sağladı. Korona virüs tedbirleriyle maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen eğitim yaklaşık 2 saat sürdü.42 kişinin katılım sağladığı eğitim sonunda temizlik işleri personelleri gün boyunca gerçekleştirdikleri atıklarla karşı karşıya kalma durumlarında ne gibi tehlikeli maddelerle karşılaşabileceği ve bunu nasıl ayırt edebileceği, gördüğünde nasıl bir yol izleyeceği konularda bilgi edindi. Soru cevap şeklinde ilerleyen personellere yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edileceği söylendi.