Başiskele Çocuk Akademisi eğitime başladı

Başiskele Belediyesi Başiskele Çocuk Akademisi'nde eğitimler başladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hayata geçirilen ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Çocuk Akademisi, eğitimlere başladı. Hayata geçirilen proje ile ilçede ikamet eden ve eğitim gören öğrencilere ücretsiz eğitim desteği ve kültür-sanat etkinlikleri imkânını sağlanıyor. Öğrenciler, Çocuk Akademisi'nde okul dışı serbest zamanlarında uzman eğitimciler kontrolünde güvenli ve huzurlu bir ortamda, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimleri konusunda destek alarak, ihtiyaç duydukları derslerden ücretsiz eğitim görüyor.

Çocuk Akademisi'ne gelen öğrenciler, robotik kodlamadan ebru sanatına, dramadan iletişim becerilerine, akıl oyunlarından bilimsel çalışmalara kadar birçok dersi uzman eğitimcilerden alma şansı yakalıyor. Bahçecik Şehitekrem Mahallesi'ndeki Başiskele Çocuk Üniversitesi Binası'nda Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15.40-18.00 saatleri arasında eğitim alan öğrenciler haftada 7 ayrı derse katılım sağlayarak hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Şu ana kadar 101 öğrencinin başvuru yaptığı Başiskele Çocuk Akademisi'ne kayıtlar devam ediyor. Çocuk Akademisi ile ilgili detaylı bilgiler ise belediyenin telefonlarından ve Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi internet sitesinden alınabiliyor.