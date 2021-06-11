Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi

Başiskele'de çocuklara kütüphane ortamını sevdirip, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlanan Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi.

Başiskele Belediyesi, çocuklara yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirmek için gün sayıyor. Belediye ekipleri tarafından Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda geçen aylarda yapımına başlanan Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nde yenileme çalışmaları tamamlanarak mobilyalar yerleştirildi. İlçenin ilk çocuk kütüphanesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında ilgili ekibinden bilgi aldı.

İlçede her yaştan kitapseverin ihtiyaçlarına göre kente iki kütüphane kazandırmaya hazırlandıklarını ifade eden Başkan Özlü, “Geleceğin hazinesi olarak gördüğümüz gençlerimize iki kütüphane birden kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza özel hazırladığımız çocuk kütüphanemizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. En yakın zamanda hizmete açacağız. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen bir ağaca benzer. O yüzden onları susuz bırakmayacak, kitaplardan akan bilgilerle onları besleyecek ve zinde bir şekilde büyüteceğiz. Minik kitapseverlerimiz nezih ve ferah bir ortamda keyifle ve huzurla kitaplarını okuyabilecekler” dedi.

Başkan M. Yasin Özlü, Barbaros Mahallesi'nde yapılan kitaphane binasının inşaatının da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.