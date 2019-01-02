Başiskele Çocuk Üniversitesi büyüyor

Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin Şehit Ekrem Mahallesi'nde hizmet veren ana bina ve Spor Akademisi'ne ilave ek bina çalışmalarını Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz yerinde inceledi.

Kocaeli'nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Başiskele Çocuk Üniversitesi ilgi günden güne artıyor. Başiskeleli veliler kadar çevre ilçelerden de büyük ilgi gören Çocuk Üniversitesi, eğitim ve öğretim döneminde bölgenin en gözde eğitim kurumlarından biri haline geldi. Velilerin yoğun ilgi göstermeleri ve eğitime katılan öğrencilerin beklenenden daha kısa sürede olumlu gelişmeler göstermeleri üzerine Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Çocuk Üniversitesi'ne vermiş olduğu desteği arttırmaya devam ediyor.

Çocuk Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesini arttırmak için fiziki şartları uygun, çağın gereksinimlerine uygun modern ek binanın yapımı devam ediyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin Şehit Ekrem Mahallesi'nde hizmet veren ana bina ve Spor Akademisi'ne ilave olarak yapımına başlanan ek bina, Kılıçarslan Mahallesi Zeynep Ultav Sokak'ta hizmet verecek. Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan Çocuk Üniversitesi'nin ek binasında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Ayaz, binanın en kısa zamanda bitirilmesi konusunda talimat verdi.