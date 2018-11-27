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Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitimlerine devam ediyor

Kocaeli’nin ilk çocuk üniversitesi Başiskele’de hizmet vermeye devam ediyor.

Kocaeli'nin ilk çocuk üniversitesi Başiskele'de hizmet vermeye devam ediyor.


Kocaeli Üniversitesi ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde 8-12 yaş arasındaki özel yetenekli çocuklara, okul dışında kalan zamanlarında eğitim veriliyor.


Başiskele Çocuk Üniversitesi, özel yetenekli öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerinin desteklendiği, merak, öğrenme ve girişimciliklerine zemin oluşturan ileri düzeyde öğrenme ortamlarının sunulduğu bir çocuk üniversitesi olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.


240 öğrencinin bulunduğu üniversitede öğrenciler Fizik-Kimya-Biyoloji ve Deney Okulu, Elektrik-Elektronik ve Robot Teknolojileri Okulu, Zihin Haritaları Okulu, Duyu-Beyin-Beden Koordinasyon Okulu, Eğitici Drama Okulu gibi temel eğitimlerin yanında seçtikleri Masa Tenisi, Okçuluk, Ebru Atölyesi, Müzik ve Ritim Atölyesi, Ebru-Kaligrafi Atölyesi, Mekatronik Tamir Atölyesi ve Tiyatro Atölyesi eğitimleri de alıyorlar.

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