Başiskele Çocuk Üniversitesi için yeni protokol

Başiskele Şehitekrem Mahallesi'nde yeni hizmet binasında hizmet veren “Başiskele Çocuk Üniversitesi”nin protokolü imzalandı. Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişen ve bugün öğrenci sayısının yaklaşık 800 olduğu üniversite, velilerden büyük beğeni topluyor. Projenin ve işbirliğinin devamlılığı açısından protokol süresi gereği yeniden protokol imzalanma işlemi önceki gün üniversite rektörlük binasında gerçekleşti. Protokol imza törenine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Özel Kalem Müdürü Sevcan Kutlu Aydemir, Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Behlül Kozluca, Başiskele Çocuk Üniversitesi Müdürü Mustafa Okur, Müdür Yardımcısı Gürcan Yılmaz katılım sağladı.

Konuyla ilgili konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Başiskele Çocuk Üniversitemiz Türkiye'nin önemli projelerinden biri olma özelliğine sahip. Bizler için de içinde geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın eğitimine destek barındırdığı için büyük önem arz ediyor. Özel yetenekli çocuklarımızın özel eğitim alması için planladığımız bu kıymetli çalışmada bu yıl 3. kademeyi açıyoruz. Seneye 4. kademeyi açacağız yine hep birlikte inşallah. Şunu çok sevinerek söylemek isterim ki bugün 800 öğrencimiz bu kampüsten faydalanıyor ve sadece bu sene yeni 215 kaydımız mevcut” dedi.

Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin yeni protokolü Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Prof. Dr. Sadettin Hülagü arasında karşılıklı imzalandı.