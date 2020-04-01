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Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimlere başlıyor

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında eğitimlerine ara veren Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimle öğrencilerle buluşacak.


Korona virüs salgınına karşı ilçede gerekli önlemleri alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde de eğitimlere geçici bir süre ara verilmesi kararını aldı. Çocuk Üniversitesi'nde eğitimlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan “Online Eğitim Sistemi” altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Başkan Özlü, eğitimlerin 04 Nisan Cumartesi gününden itibaren başlayacağını bildirdi.


Çocuk Üniversitesinde halen eğitim desteği alan 650 öğrenci 1. ve 2. kademe temel dersler ile seçmeli dersler için belli bir program dahilinde eğitimlere evlerinden canlı ve interaktif olarak katılabilecek.

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