İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde online eğitimler başladı

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimlere başladı.


Eğitimlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla online eğitim sistemi altyapı çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayan Başiskele Çocuk Üniversitesi ilk uzaktan eğitimine başladı. Çocuk Üniversitesinde halen eğitim desteği alan 650 öğrenci, 1. ve 2. kademe temel dersler ile seçmeli dersler için belli bir program dâhilinde eğitimlere uzaktan canlı ve interaktif olarak katıldı. Online eğitimler hakkında detaylı bilgiye Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.Öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla başlayan online eğitimler, yüz yüze eğitimler başlayana kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.