Başiskele eski belediye başkanı o isimleri evinde ağırladı

Başiskele eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile İl Başkanı Kaan Şengil'i evinde ağırladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan sohbette kent siyaseti değerlendirildi.

Başiskele eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP İl Başkanı Kaan Şengil ve 14 Mayıs genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili adayı olan Arif Emre Duman'ı evinde ağırladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan sohbette kent siyaseti değerlendirildi.