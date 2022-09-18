Başiskele Evlilik Okulu'nda ilk eğitimler tamamlandı

Başiskele Belediyesi'nin kadın ve aile çalışmalarını tek çatı altında toplayan KALE Modeli çerçevesinde düzenlediği Evlilik Okulu'nda ilk eğitimler verildi.

Evlilik Okulu'nun ilk eğitimi Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşe Altuğ tarafından verildi. Ailenin güçlendirilmesi, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturabileceği gibi konularda çiftlere bilgiler aktaran Ayşe Altuğ, "Evlilik; "biz" olmayı başarmaktır" öğüdünü çiftlere vererek, ilişkilerde dikkat edilmesi gereken daha pek çok önemli noktanın altını çizdi.

Yeni evli ve nişanlı çiftlerin katılım gösterdiği eğitime, işitme engelli Derya ve Soner Çağlar çifti de katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden İşaret Dili Tercümanı Müge Deniz, eğitim boyunca işaret diliyle Ayşe Altuğ'a tercümanlık yaptı. Eğitim sonunda katılımcı çiftlere katılım belgeleri takdim edildi.

Evlilik Okulu'na katılan yeni evlenecek çiftler, Başiskele Belediyesi'nin düğün salonlarından yüzde 20 indirim hakkı kazanırken, katılımcı her çift Kişisel Gelişim Uzmanı ve Araştırmacı-Yazar Bülent Gardiyanoğlu'nun çevrimiçi eğitimine ücretsiz katılım sağlayacak. Ayrıca katılımcı çiftlere sürpriz hediyeler de verildi.