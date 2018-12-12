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Başiskele karla mücadeleye hazır

Başiskele Belediyesi 140 personel ve 32 araçla karla mücadeleye hazır.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan karla mücadele çalışma programı kapsamında ilçe sınırları içerisinde yaşayan halkın günlük karşılaşabilecek kötü koşulları en aza indirerek halkın memnuniyetinin sağlanması amaçlanıyor. Başiskele Belediyesi'nin oluşturduğu karla mücadele nöbetçi ekipleri yolların açık kalması, ulaşımın aksamaması için gece ve gündüz karla mücadele edecek. Başiskele Belediyesi,Fen İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı karla mücadele Eylem Programı kapsamında 13 Adet JCB, 4 Adet Tuz Atma Kamyonu, 5 Adet Greyder, 3 Adet Loder, 3 Adet Damperli Kamyon, 4 Adet Ara Sokaklara Tuz Atmak İçin Kamyonet ile 140 personel görev yapacak.



İlçe sınırları içerisinde karla mücadele kapsamında görev alan iş makinaları dışında kaldırımlar, okullar, camii önleri, giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışları el ile süpürülerek temizlenecek, tuzlanacak

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