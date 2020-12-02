Başiskele, Kirazlıbahçe Caddesi baştan aşağıya yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeniköy'de asfaltlama çalışmaları sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Bin 200 metrelik bölümünde asfalt serim çalışmaları ve yağmursuyu drenaj hattı çalışmaları da tamamlandığı Kirazlıbahçe Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım ve bordür çalışmalarına başlanacak. Bin 700 metre yağmursuyu hattı yapılan caddedeki çalışmalarda, toplamda 6 bin 500 ton plent miks temel ve 3 bin 300 ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Üstyapının tamamlanmasının ardından caddede aydınlatma çalışmaları başlayacak.

Kirazlıbahçe Caddesi ile Beyoğlu Caddelerini birbirine bağlayan dere üzerine de yeni köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, 4 şeritli 19 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki köprü ile iki cadde arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir hale getirecek.