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Başiskele mahallelerine yeni parke yol

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi’ne yeni bir parke yol daha kazandırdı.

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'ne yeni bir parke yol daha kazandırdı.


Kent genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına devam etti. Yakın zamanda alt yapı çalışmaları tamamlanan Termal Sokak'ta yağmur suyu künk döşeme ve yol dolgusu çalışmalarının ardından sokağın yağmur suyu mazgalları yapıldı. Daha sonra ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu Termal Sokak yepyeni kilitli parke ile kaplandı. Estetik ve konforlu yeni parke yollarına kavuşan mahalle sakinleri Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkür ettiler.

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