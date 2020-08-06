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Başiskele meclisi Ağustos ayı oturumunu tamamladı

Başiskele Belediyesi 2020 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’nün başkanlığında gerçekleşti.

Başiskele Belediyesi 2020 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün başkanlığında gerçekleşti.


Başiskele Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bazı personellerin katılımıyla Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıda, 16 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından oturum sonlandı.

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