Başiskele meclisi huzur haklarını depremzedelere bağışladı

Başiskele Belediye Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı 2. olağan toplantısı, 1. oturumu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında meclis salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı. Toplantıda meclis üyelerinin Şubat ayı meclis toplantısı huzur haklarının Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere AFAD aracılığıyla bağışlanması oy birliğiyle kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24.12.2019 tarih ve E.1722 sayılı Döngel Mevkii 104 ada 6 no.lu parselde bulunan Şaban Hakan ÇETGİN' e ait taşınmaz ile Belediyemiz bünyesinde bulunan 344 ada 1 no.lu taşınmazın takas edilmesi ile ilgili 08.01.2020 tarih ve 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye tarafından yapılacak olan jeotermal sondaj çalışmalarında ve termal su işletme ruhsatları için 500 bin TL tutarında süresiz kesin teminat mektubu alınması ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi.