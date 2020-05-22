İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele mezarlıklarında bayram temizliği

Başiskele Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tüm mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.


Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak olmasına rağmen ilçede bulunan mezarlıkları bayrama hazırladı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayram öncesi ve sonrası vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için ilçede bulunan 74 mezarlıkta ve şehitliklerde yoğun bir tempoda çalışan belediye ekipleri, yabani otların kesimi, çim biçme, çalı temizliği, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmalarını tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.