Başiskele Müzik Okulları'nda eğitim devam ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen Ücretsiz Müzik Okulları'nda eğitim devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde ilk kez geçen yaz gerçekleştirilen müzik okulları farklı müzik branşlarında 7 yaşından 30 yaş üstüne kadar tüm genç ve çocuklara hitap edecek şekilde kış aylarında da devam ediyor. Kentteki çocuk ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için açılan müzik okullarında geleceğin müzisyen adayları yetişiyor. Uzman eğitimcilerin karşısında geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen mülakatlarda yeteneklerini sergileyen gençler, yetenek taramasının adından kayıt yapmaya hak kazanmışlardı. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri Bukte Saatcı ve Furkan Kayaoğlu tarafından Altınkent Gençlik Merkezi'nde verilen bağlama eğitimlerine 32 kursiyer başladı. Kursiyerlere temel müzik eğitimi, bağlama düzeninde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılıyor.

Başiskele Müzik Okulları'nda bağlama eğitimlerinin yanı sıra gitar, piyano, çocuk korosu, ses eğitimi ve teori eğitimlerinde toplamda 206 öğrenci eğitim görüyor. Müzik Eğitmeni Fırat Nadir Bilgin rehberliğinde 36 öğrenci gitar eğitimine devam ediyor.

Başiskele'de ikamet eden müzik yeteneği olan çocukların ve gençlerin başvurabileceği ücretsiz müzik okullarında 6 ayrı yaş grubunda 9 müzik dalında eğitimler verilecek.