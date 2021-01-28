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Başiskele personeline iş güvenliği eğitimi

Başiskele Belediyesi, 2020 yılı içerisinde riskli iş gruplarında çalışan 260 personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.


Başiskele Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Başiskele Belediye Başkanı Yardımcısı Kadir Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği, 2020 Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı”na İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan Özdenkaya, Lego Sağlık A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Fatma Yılmaz, İş yeri Hekimi Dr. Uğur Uçar ve kurul üyeleri katıldı. Geçen yıl yapılan ve 2021 yılında yapılması planlanan hizmet içi eğitimlerin görüşüldüğü toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda 2020 yılı içerisinde tehlikeli ve riskli işlerde çalışan 260 personele hizmet içi eğitimler verildiği belirtildi.


Ayrıca, toplantıda çalışanların korona virüse karşı bilinçlendirildiği ve personelin korona virüsten korunmaları için çalışma saatlerinde esneklikler yapıldığı kaydedildi.

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