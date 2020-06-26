Başiskele sahilinde kadınlar spor yaptı

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte evlere kapanan ve spor yapma imkanı bulamayan Başiskeleli kadınlar yeni normale hayata geçiş ile birlikte Başiskele sahilinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde belediye bünyesindeki bayan spor eğitmenlerinin eşliğinde spor ve egzersiz yaptılar. Başiskele'nin temiz havasında, doğal güzellikleri içerisinde, manzarasında bir araya gelen kadınlar, yaklaşık 2 metrelik mesafede çimlere serilen pilates minderlerinde spor hocalarının eşliğinde ısınma ve germe, kültür-fizik hareketleri yaparak ter attılar.

Yaklaşık 45 dakika süren spor eğitimleri, spor salonları açılana kadar Başiskele Sahili'nde kadınlar için her Perşembe günü saat 09.00'da yapılmaya devam edecek.