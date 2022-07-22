İhlas Haber Ajansı

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Başiskele Sahili'nde tiyatro keyfi

Başiskele Belediyesi’nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Başiskele Belediyesi'nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.


Başiskele Belediyesi'nin yaz etkinliği, "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" adlı komedi türündeki yetişkin tiyatrosuyla devam etti. Klinik sahibi Dr. Necip'in sıra dışı davranış bozuklukları olan hastalarıyla yaşadığı olayların anlatıldığı tiyatro oyunu, iki perde halinde sahnelendi. Usta oyuncuların performansı, tiyatroseverlerden tam not aldı.

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