Başiskele sahiline yeni sosyal tesis yapılıyor

Kocaeli'de Başiskele sahiline modern tarzda projelendirilen 420 kişilik kapasiteye sahip olacak sosyal tesis yapılıyor.

Kocaeli'de Başiskele Sahili'ne sosyal tesis yapılıyor. Başiskele Belediyesi tarafından sahilin balık hali kısmında denize nazır yapılan sosyal tesiste çalışmalar hızla devam ediyor. Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisi, eşsiz manzarasıyla birçok etkinlik ve organizasyona da ev sahipliği yapacak. Sosyal tesis, yaklaşık 800 metrekare inşaat alanı üzerine inşa ediliyor. Modern tarzda projelendirilen tesisin 100 kişilik kapalı restoran, 150 kişilik açık alan bahçe, 100 kişilik teras, 70 kişilik özel gün ve etkinlikler için toplantı salonu yer alacak. Tesisin önümüzdeki yaz aylarında vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.