İhlas Haber Ajansı

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Başiskele spor okulları başladı

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz Başiskele Kış Spor Okulları başladı.


Geçen yaz ilk kez yapılan spor okullarına kış aylarında da devam ediliyor. Altınkent Gençlik Merkezi'nde satranç eğitimleri dün akşam itibariyle başlarken, karate eğitimleri ise Serdar Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam ediyor.


Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak ücretsiz kış spor okullarında satranç, yüzme ve karatenin yanı sıra 5 farklı spor branşında daha eğitimler başladı. Basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik ve izcilik spor dallarına kayıt yaptıran öğrenciler, uzman eğitimciler tarafından kurslarını sürdürecek.

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