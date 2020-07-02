İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele Temmuz ayı meclisi toplandı

Başiskele Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı 4.

Olağan Toplantısı Başkan Yasin Özlü başkanlığında gerçekleştirildi.


Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün başkanlık yaptığı toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından 2019 Yılı denetim raporu hakkında bilgi sunumu yapıldı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis'te 23 madde görüşülerek karara bağlandı. Başiskele Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimlerde encümen ve komisyon üyeleri de belli oldu. Mecliste, belediyenin 2019 yılı idari faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili teklif yazısı oy çokluğuyla kabul edilerek Faaliyet Raporu mecliste okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.