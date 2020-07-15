Başiskele Vefa Sosyal Destek Gurubu üyelerine teşekkür belgesi

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Başiskele Vefa Sosyal Destek Gruplarında sahada görev yapan görevliler, teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan mahalle muhtarları, öğretmen ve imamları ziyaret eden Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, ilçe daire amirlerinin katılımıyla süreçte özveri ile mücadele eden görevlilere başarı belgesi takdim etti.