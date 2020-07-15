İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele Vefa Sosyal Destek Gurubu üyelerine teşekkür belgesi

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, pandemi sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlerine teşekkür belgesi verdi.


Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Başiskele Vefa Sosyal Destek Gruplarında sahada görev yapan görevliler, teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan mahalle muhtarları, öğretmen ve imamları ziyaret eden Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, ilçe daire amirlerinin katılımıyla süreçte özveri ile mücadele eden görevlilere başarı belgesi takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.