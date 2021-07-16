Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul'da

Başiskele Belediyesi Yaz Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler, ilk gezi programında İstanbul'u keşfettiler.

Başiskele Belediyesi tarafından üniversite iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi koordine edilen Yaz Akademisi, yaz döneminde çocuklara eğitim desteğini sürdürüyor. Akademide öğrenim gören öğrenciler, “Kampüs Dışı Etkinlikler” kapsamında İstanbul gezisine çıktı. Eğitim ve eğlence amaçlı düzenlenen günübirlik İstanbul gezisine 113 öğrenci, 11 eğitmen ve 11 gözetmen veli katılım gösterdi. Öğretmenlerinin rehberliğinde İstanbul'a giden öğrenciler, ilk olarak Valide Sultan Gemisi'ne binerek Boğaz'a açılarak boğaz turu yaptılar. Öğrenciler turda İstanbul'un tarihi sarayların, yalıların, camilerin ve önemli mekânların tarihlerini hem görerek hem de rehberin anlatımıyla öğrendiler.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren Boğaz Turu'nun ardından öğrenciler otobüslerle Miniatürk'e geçtiler. Günümüz Türkiyesi'nden ve Osmanlı Devleti döneminden seçilmiş 120 mimari eserin 1/25 ölçekli maketlerinin sergilendiği açık hava müzesi Miniatürk'ü gezen çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler. Üsküdar Meydanı'nda İstiklal Marşı da okuyan öğrenciler, gezi boyunca bol bol fotoğraf çektirdiler.