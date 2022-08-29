Başiskele Yaz Okulları'ndan coşkulu kapanış

Başiskele Belediyesi, Başiskele Yaz Okulları kapanış programını yoğun katılımla Başiskele Sahili'nde gerçekleştirdi. Cumartesi günü gerçekleştirilen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere yüzlerce çocuk ve genç aileleriyle birlikte katıldı. Şölen ve festival havasında gerçekleşen programda çocuklar ve gençler etkinlik alanında gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Çocuklar, alanda kurulan şişme çocuk oyun parklarında oyunlar oynadı, Başiskele Çocuk Üniversitesi atölyelerinde ebru sanatını deneyimledi, deney ve robotik kodlama atölyelerinde keyifli vakitler geçirdi. Ayrıca GençBüs Mobil Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden çocuklar, satranç oynadı.

Başiskele Belediyesi'nin yaz tatili boyunca spor okullarında eğitim gören geleceğin sporcuları programda çeşitli gösteriler yaptı. Önce minik cimnastikçiler hünerlerini sergiledi. Ardından ata sporu güreşte eğitim alan çocuk ve gençler sahneye çıkarak kalabalığı coşturdu. Başiskele Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nın en gözde sporlarından yağlı güreşlerinde de geleceğin başpehlivanları güreşin tüm oyunlarından örnekler sergiledi. Geleceğin sporcularının muhteşem gösterileri izleyicilerden büyük alkış topladı.

"Gençlerimize yatırım yapmayı asla bırakmayız"

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak geleceği hazinesi çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz. Biz gerekirse bir kilometre daha az yol çalışması yaparız. Ama gençlerimize asla yatırım yapmayı bırakmayız. Çünkü yapılan her hizmet sizinle güzel. Bizler vatanına ve milletine bağlı, çalışkan, zeki ve ahlâklı, toplumumuza faydalı âlâ gençlik için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yasin Özlü, konuşmasının ardından Başiskele Yaz Okulları'na katılım göstererek başarıyla tamamlayan öğrencilerin sertifikalarını takdim etti.

Sahil müzikle coştu

Başiskele Yaz Spor Okulları kapanış programında sevilen rap şarkıcısı Resul Aydemir ve Başiskele Müzik Okulları eğitimcileri Bukte Saatcı, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu konser verdi. Konsere gelen vatandaşlar doyasıya eğlenirken, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.